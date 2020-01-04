Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Густафссон: некоторые голы России были полной лажей

Густафссон: некоторые голы России были полной лажей
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон прокомментировал поражение от России (4:5 ОТ) в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020.

«У нас было много шансов победить в этом матче. В любом случае не думаю, что мы должны были бояться Россию. Когда счёт стал 1:3, мы сохраняли спокойствие. Они забили в большинстве, некоторые голы были полной лажей. Мы провели хороший матч, показали характер, совершили камбэк. Мы забивали хорошие голы, вратарь России в них не был виноват. Сейчас очень тяжело», — сказал Густафссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

До этого матча сборные России и Швеции встречались на молодёжных чемпионатах мира 24 раза. Россияне выиграли девять матчей, одна встреча завершилась вничью.

Финал турнира, где примет участие сборная России, состоится завтра, 5 января. Начало встречи — в 21:00 мск. Соперником россиян станет победитель полуфинальной пары Канада — Финляндия.

Видео всех голов сборной России в победном полуфинале МЧМ-2020 со Швецией
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020