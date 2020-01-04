Густафссон: некоторые голы России были полной лажей

Нападающий молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон прокомментировал поражение от России (4:5 ОТ) в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020.
«У нас было много шансов победить в этом матче. В любом случае не думаю, что мы должны были бояться Россию. Когда счёт стал 1:3, мы сохраняли спокойствие. Они забили в большинстве, некоторые голы были полной лажей. Мы провели хороший матч, показали характер, совершили камбэк. Мы забивали хорошие голы, вратарь России в них не был виноват. Сейчас очень тяжело», — сказал Густафссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
До этого матча сборные России и Швеции встречались на молодёжных чемпионатах мира 24 раза. Россияне выиграли девять матчей, одна встреча завершилась вничью.
Финал турнира, где примет участие сборная России, состоится завтра, 5 января. Начало встречи — в 21:00 мск. Соперником россиян станет победитель полуфинальной пары Канада — Финляндия.
- 4 января 2020
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