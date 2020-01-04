Яшин: ребята подкорректируют свои действия и в финале МЧМ-2020 будут меньше удаляться

Чемпион мира, призёр Олимпийских игр Алексей Яшин поделился мнением об игре молодёжной сборной России в полуфинале чемпионата мира. В полуфинале Россия одержала победу в матче со сборной Швеции со счётом 5:4 ОТ.

«Здорово, что выиграли, но сейчас нужно готовиться к финальной игре. У шведов хорошая, техничная команда, но хотелось бы, чтобы у нас сегодня было поменьше удалений. Думаю, что сейчас и тренерский штаб, и сами ребята подкорректируют свои действия и в финале будут меньше удаляться.

Не сказал бы, что у нас проблемы с дисциплиной. Когда речь идёт об удалениях, вопрос не всегда в дисциплине. Сегодня, например, были определённые удаления, когда нужно было просто спасать момент. Да, хотелось бы, чтобы их было меньше, но вот такая получилась игра.

Сейчас финны и канадцы только начали играть свой полуфинал, так что у нас даже будет больше времени на восстановление, чем у соперника. Поэтому проблем с восстановлением россиян перед финалом не вижу», — цитирует Яшина ТАСС.