Сборные России и Канады сыграют в финале молодёжного чемпионата мира — 2020
Сборная Канады обыграла команду Финляндии с разгромным счётом 5:0 в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.
Таким образом, канадцы в финале турнира сыграют со сборной России. В последний раз это было в 2015 году, когда в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» североамериканцы обыграли россиян со счётом 5:4.
Россияне впервые с 2016 года сыграют в финале молодёжного чемпионата мира. В 2017 и 2019 годах Россия завоевала бронзовые медали, в 2018-м стала пятой. Сборная России не выигрывает золото МЧМ с 2011 года — с тех пор, как в драматичном матче была обыграна команда Канады (5:3).
Финальный матч молодёжного чемпионата мира состоится завтра, 5 января. Начало встречи — 21:00 мск.
Сборная Канады разгромила Финляндию и вышла в финал МЧМ-2020
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