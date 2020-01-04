«Говорили, этот парень ничего не выиграет». Овечкин вспомнил, как стал капитаном команды

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в преддверии десятилетия капитанства вспомнил обстоятельства, которые привели к его назначению на эту роль. Десятилетие капитанства Овечкина состоится во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», который пройдёт 5 января.

«Меня позвали руководители команды. Кажется, Криса Кларка обменяли, у нас не было капитана. Тогда Брюс (Брюс Бордо, тренер «Вашингтона» в те годы. — Прим. «Чемпионата») сказал: «Ты будешь следующим капитаном». Он сказал мне это перед всей командой, все были взбудоражены и довольны. Многие улыбались, хлопали в ладоши, поздравляли меня. Этот момент был для меня важным, как и для всей команды.

Многие говорили, что клуб ничего не выиграет, этот парень ничего не выиграет. Что я скажу в ответ? Получите! Мы сделали это, я был первым капитаном, выигравшим Кубок Стэнли», — цитирует Овечкина The Washington Post.