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Велено — о финале МЧМ: будет много задираний, учитывая, что произошло в матче группы

Велено — о финале МЧМ: будет много задираний, учитывая, что произошло в матче группы
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной Канады Джо Велено после победы в полуфинале с командой Финляндии (5:0) поделился ожиданиями от финала с Россией.

«Осталось две команды, это нечто особенное. Мы упорно работали и мечтали о том, что будем играть за золото. Будет интересная игра, много болельщиков. Будет много задираний, учитывая то, что произошло в матче группы.

В том матче мы не играли, как должны, а Россия играла очень хорошо. У них отличная команда, надо отдать им должное, но мы можем играть намного лучше, чем тогда. Посмотрим видео и будем готовы к завтрашнему матчу.

Мечтал об этом с детства, смотрел этот турнир по телевизору. Даже просто играть в финале, играть за золото многое значит для меня. Мы чувствуем себя как дома. Выигрываем мы или проигрываем, они поддерживают нас в любой ситуации. Это впечатляюще, наша команда не ожидала, что у нас будет такая поддержка здесь. Болельщики нас любят, мы используем их энергию», — передаёт слова Велено корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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