Делландреа — о возможности отомстить России: это здорово, ждём новой встречи
Нападающий молодёжной сборной Канады Тай Делландреа после победы в полуфинале с командой Финляндии (5:0) поделился ожиданиями от финала с Россией. Решающий матч мирового первенства состоится сегодня, 5 января, начало — в 21:00 мск.
«Сколько раз выигрывал золото в мыслях? Много раз, когда смотрел МЧМ и хотел победить. Много раз, когда играл у себя во дворе, каждый раз забивал победный гол в овертайме финала.
Шанс отомстить России? Это здорово. Новая игра, ставки высоки. Было неважно, с кем играть, вышло, что финал будет с Россией. Будем готовится к новой игре. Мы прошли длинный путь с тех пор, как играли с ними в последний раз, ждём новой встречи с ними», — передаёт слова Делландреа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Канадцы раздавили финнов за четыре минуты! В финале они будут мстить России за 0:6
Канадцы заставили Финляндию заплатить по счетам. На очереди реванш с Россией. Главное, чтобы они не успели сходить в зоопарк.
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