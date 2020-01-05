Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Делландреа — о возможности отомстить России: это здорово, ждём новой встречи

Делландреа — о возможности отомстить России: это здорово, ждём новой встречи
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной Канады Тай Делландреа после победы в полуфинале с командой Финляндии (5:0) поделился ожиданиями от финала с Россией. Решающий матч мирового первенства состоится сегодня, 5 января, начало — в 21:00 мск.

«Сколько раз выигрывал золото в мыслях? Много раз, когда смотрел МЧМ и хотел победить. Много раз, когда играл у себя во дворе, каждый раз забивал победный гол в овертайме финала.

Шанс отомстить России? Это здорово. Новая игра, ставки высоки. Было неважно, с кем играть, вышло, что финал будет с Россией. Будем готовится к новой игре. Мы прошли длинный путь с тех пор, как играли с ними в последний раз, ждём новой встречи с ними», — передаёт слова Делландреа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Канадцы раздавили финнов за четыре минуты! В финале они будут мстить России за 0:6
Канадцы заставили Финляндию заплатить по счетам. На очереди реванш с Россией. Главное, чтобы они не успели сходить в зоопарк.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020