Драйсдейл: лучшее воспоминание об играх Канады и России – гол Эберле в полуфинале МЧМ-2009

Защитник сборной Канады Джейми Драйсдейл прокомментировал выход в финал молодёжного чемпионата мира 2020 по хоккею и поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией.
Рад, что всё так получилось в полуфинале и мы так мощно провели начало в матче перед финалом.
Все ребята в предвкушении от ещё одного шанса сыграть с Россией, но в то же время это будет матч за золото. Все в любом случае ждут этой игры, хотят почувствовать атмосферу, настроиться и провести хороший матч.Наша уверенность в себе росла с каждым матчем.
Гол Джордана Эберле, когда он сравнял счёт в полуфинале, это невероятное воспоминание о противостоянии России и Канады (Эберле сравнял счёт полуфинале МЧМ-2009 за 6 секунд до конца матча с Россией. В итоге сборная Канады одержала победу над Россией в овертайме и в дальнейшем выиграла турнир. — Прим. «Чемпионата»). Завтра тоже будет интересная игра, попробуем тоже выиграть золото», — передаёт слова Драйсдейла корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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