Кто должен сыграть в воротах сборной России в финале МЧМ-2020 с Канадой?

Сегодня, 5 января, сборная России проведёт финальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Канады. Встреча начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто должен сыграть в воротах сборной России в финале с Канадой?».

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов. В ходе матча Амир Мифтахов сменил Ярослава Аскарова, отразившего 16 бросков из 20.