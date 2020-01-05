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Смит: есть понимание, как играет Мифтахов. Тренерский штаб хорошо готовит нас к соперникам

Смит: есть понимание, как играет Мифтахов. Тренерский штаб хорошо готовит нас к соперникам
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Защитник молодёжной сборной Канады Тай Смит поделился ожиданиями от финала чемпионата мира 2020 года с командой России.

«Чувствуется приятное волнение. Пока что турнир складывается для нас отлично, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе в матче за золото. В прошлом году мы проиграли в четвертьфинале, это разбило нам сердце. Но сейчас новый год, благодарны, что будем играть за золото.

Нам нужен хороший старт, но не думаю, что обязательно нужно будет быстро забить. Но, конечно, это будет хорошо, мы хотим забить первыми. Мифтахов — хороший вратарь, мы его помним ещё по Суперсерии. У нас есть понимание о том, как он играет, тренерский штаб хорошо готовит нас к соперникам», — передаёт слова Смита корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Тренер Канады: должны провести лучший матч на турнире, чтобы иметь шанс выиграть золото
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