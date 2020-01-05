Фазель: мы получили информацию от ВАДА, что МЧМ-2023 пройдёт в Новосибирске и Омске

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдёт в Новосибирске и Омске, несмотря на санкции по отношению к России со стороны ВАДА.

«Мы получили информацию от ВАДА, что МЧМ пройдёт в Новосибирске и Омске, ничего не изменится», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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