Фазель: мы получили информацию от ВАДА, что МЧМ-2023 пройдёт в Новосибирске и Омске
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдёт в Новосибирске и Омске, несмотря на санкции по отношению к России со стороны ВАДА.
«Мы получили информацию от ВАДА, что МЧМ пройдёт в Новосибирске и Омске, ничего не изменится», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Взносы России в ВАДА в 2020 году превысят $ 1 млн
«Перенести ЧМ из России невозможно». Фазель снова сделал смелое заявление
Президент ИИХФ поддержит ФХР и сделает всё, чтобы у нашей страны не отобрали домашние чемпионаты мира.
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