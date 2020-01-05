Каменский: если сборная России покажет быстрый хоккей, то Канаде будет тяжело

Вице-президент КХЛ по развитию, легендарный форвард ЦСКА и сборной СССР Валерий Каменский поделился ожиданиями от финального матча МЧМ-2020 между Россией и Канадой.
«Шансы одинаковые. Сильные качества российской команды? Индивидуальное мастерство хоккеистов, запредельная самоотдача и очень сильный настрой. Ещё, конечно, козырь – нападение. Ребята могут обыграть один в один и забить.
Что представляет собой сборная Канады? Сбалансированную команду, все четыре звена которой могут решить исход встречи. Они играют системно, все 60 минут, от начала и до конца, независимо от результата. Они не умеют осторожничать. Россиянам нужно перехватить инициативу и брать игру в свои руки, начинать действовать первым номером, стараться контролировать игру. Если сборная России будет больше играть с шайбой и покажет быстрый хоккей, то Канаде будет тяжело», — приводит слова Каменского РБК.
- 5 января 2020
-
19:07
-
18:57
-
18:53
-
18:39
-
18:24
-
18:21
-
18:15
-
18:13
-
17:55
-
17:43
-
17:21
-
17:12
-
17:00
-
16:57
-
16:48
-
16:35
-
16:31
-
16:00
-
15:45
-
15:26
-
15:00
-
14:37
-
14:25
-
14:15
-
14:05
-
13:40
-
13:25
-
13:20
-
13:14
-
13:00
-
12:47
-
12:39
-
12:21
-
12:10
-
12:00