Каменский: если сборная России покажет быстрый хоккей, то Канаде будет тяжело

Вице-президент КХЛ по развитию, легендарный форвард ЦСКА и сборной СССР Валерий Каменский поделился ожиданиями от финального матча МЧМ-2020 между Россией и Канадой.

«Шансы одинаковые. Сильные качества российской команды? Индивидуальное мастерство хоккеистов, запредельная самоотдача и очень сильный настрой. Ещё, конечно, козырь – нападение. Ребята могут обыграть один в один и забить.

Что представляет собой сборная Канады? Сбалансированную команду, все четыре звена которой могут решить исход встречи. Они играют системно, все 60 минут, от начала и до конца, независимо от результата. Они не умеют осторожничать. Россиянам нужно перехватить инициативу и брать игру в свои руки, начинать действовать первым номером, стараться контролировать игру. Если сборная России будет больше играть с шайбой и покажет быстрый хоккей, то Канаде будет тяжело», — приводит слова Каменского РБК.