Шайбы Аалтонена и Глотова помогли СКА в гостях обыграть минское «Динамо»

Петербургский СКА победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в Минске и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20

В первом периоде в составе «армейцев» заброшенными шайбами отметились Йоонас Кемппайнен и Андрей Кузьменко. Во второй двадцатиминутке у гостей отличился Миро Аалтонен. Эта шайба стала первой для финского форварда в составе СКА. В третьем периоде дебютной шайбой в КХЛ отметился Василий Глотов, ему ассистировал Аалтонен. Единственный гол в составе минского клуба забил Артём Демков.

Таким образом, СКА прервал серию из двух поражений. Минский клуб потерпел 13-е поражение в последних 14 матчах.