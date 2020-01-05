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Шайбы Аалтонена и Глотова помогли СКА в гостях обыграть минское «Динамо»

Шайбы Аалтонена и Глотова помогли СКА в гостях обыграть минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в Минске и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20

В первом периоде в составе «армейцев» заброшенными шайбами отметились Йоонас Кемппайнен и Андрей Кузьменко. Во второй двадцатиминутке у гостей отличился Миро Аалтонен. Эта шайба стала первой для финского форварда в составе СКА. В третьем периоде дебютной шайбой в КХЛ отметился Василий Глотов, ему ассистировал Аалтонен. Единственный гол в составе минского клуба забил Артём Демков.

Таким образом, СКА прервал серию из двух поражений. Минский клуб потерпел 13-е поражение в последних 14 матчах.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кемппайнен (Ткачёв) – 05:46' (5x5)   0:2 Кузьменко (Дыбленко, Якупов) – 13:41' (5x5)   0:3 Аалтонен (Карпов) – 35:18' (5x5)   0:4 Глотов (Аалтонен) – 45:46' (5x5)   1:4 Демков (Граньяни, Спунер) – 57:04' (5x4)
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