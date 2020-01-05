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Уткин – о комментаторах финала МЧМ: сухая гречка фамилий мелко сыплется из двух серостей

Уткин – о комментаторах финала МЧМ: сухая гречка фамилий мелко сыплется из двух серостей
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Известный блогер Василий Уткин поделился эмоциями от первого периода финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.

«8 минут из 20 в большинстве. 0. Самый опасный момент — когда канадец коньком чуть не забил себе. Кстати, гениально среагировал их вратарь. Тут куча драм и ожиданий. Зрительских нервов. А мы слышим только, как сухая гречка фамилий мелко сыплется из двух серостей. Ужасная работа», — написал Уткин в своём «твиттере».

В первом периоде канадцы заработали суммарно восемь штрафных минут, а у российской сборной был один двухминутный штраф. Из 20 минут периода россияне провели в большинстве 7 минут и 33 секунды. Несмотря на это, открыть счёт российской команде не удалось.

Россия не смогла забить Канаде в первом периоде, сыграв в большинстве 7 минут и 33 секунды
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