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Россия не смогла забить Канаде в первом периоде, сыграв в большинстве 7 минут и 33 секунды

Россия не смогла забить Канаде в первом периоде, сыграв в большинстве 7 минут и 33 секунды
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В эти минуты в Чехии проходит финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. В финале встречаются сборные России и Канады. В первом периоде командам не удалось открыть счёт.

При этом российская сборная имела все шансы поразить ворота соперника. Канадцы заработали суммарно восемь штрафных минут, а у российской сборной был один двухминутный штраф. Из 20 минут периода россияне провели в большинстве 7 минут и 33 секунды. Несмотря на это, открыть счёт российской команде не удалось.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Календарь молодёжного чемпионата мира.

Ранее команды уже встречались на групповом этапе МЧМ-2020. Сборная России разгромила сборную Канады со счётом 6:0.

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