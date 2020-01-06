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Вайсфельд – о выбросе Канадой шайбы в концовке: на мой взгляд, это две минуты

Вайсфельд – о выбросе Канадой шайбы в концовке: на мой взгляд, это две минуты
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал решение главных арбитров финального матча МЧМ-2020 Россия — Канада отметить удаление форварда «кленовых листьев» Эйдана Дудаса за выброс шайбы за пределы площадки.

«На мой взгляд, это две минуты. Не знаю, почему их не дали. Наверное, какое-то объяснение этому есть. По крайней мере, нашим тренерам судьи это объясняли», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Сборная России потерпела поражение в финальном матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3. Решающую шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий канадцев Экил Томас.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

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