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Маккензи: Канаде очень сильно повезло, что не дали удаления при попадании шайбы в камеру

Маккензи: Канаде очень сильно повезло, что не дали удаления при попадании шайбы в камеру
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Обозреватель канадской телекомпании TSN Боб Маккензи прокомментировал спорное решение бригады арбитров, обслуживающих финал МЧМ-2020 между сборными России и Канады (3:4) не давать удаление канадской команде за выброс шайбы в третьем периоде. В том эпизоде шайба ударилась в телевизионную камеру, расположенную над заградительным стеклом.

«Конечно, ключевым эпизодом стало решение арбитров не давать второе удаление Канаде после того, как шайба ударилась в телевизионную камеру. Надо признать, что канадцам очень сильно повезло в этом эпизоде, что удаления не дали.

Но правила ИИХФ таковы, что если шайба ударяется о край стекла, или о любую конструкцию, которая к нему прикреплена, то это не считается выбросом шайбы. Получилось так, что наша телекомпания, которая поставила эту камеру, стала соучастником победы сборной Канады», — отметил Маккензи.

Лайнсмен зафиксировал удаление канадца за выброс шайбы, главные арбитры его отменили
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