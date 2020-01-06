Североамериканские болельщики предложили вручить титул MVP телекамере TSN

Спорный момент в концовке финального матча МЧМ-2020, когда шайба ударилась в телекамеру канадской компании TSN, а арбитры отменили решение лайнсмена дать удаление за выброс игроку сборной Канады, вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Так, некоторые болельщики из Северной Америки в «твиттере» предложили дать титул MVP турнира телекамере, которая внесла большой вклад в возможных исход финальной игры. Это предложение последовало в ответ на одну из публикаций Джеймса Дьюти, который комментировал этот матч на канале TSN.

«Когда же камеру покажут с поднятым кубком?», — задался вопросом болельщик Mehadi Kalam. «Надеюсь, что камера получит титул MVP и хорошо получится на фотографиях», — добавил GregTheOccasion.

Лицо Брагина после решения судей не удалять канадца за выброс шайбы в концовке матча. Фото