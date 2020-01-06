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Брагин: не буду обсуждать продление контракта с молодёжной сборной, это бессмысленно

Брагин: не буду обсуждать продление контракта с молодёжной сборной, это бессмысленно
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин отказался комментировать продление контракта с Федерацией хоккея России.

«Готов ли я на следующий год строить команду для МЧМ с нуля? Постоянно один и тот же вопрос. Продление моего контракта сейчас обсуждать не буду, это бессмысленно», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Брагин возглавил молодёжную сборную России в 2010 году и на следующий год выиграл чемпионат мира в Баффало. В 2012 году молодёжка завоевала серебряные медали турнира, после чего Брагин покинул пост. Вернулся на эту должность специалист в июле 2014 года. С тех пор россияне выиграли три «серебра» (2015, 2016, 2020) и две «бронзы» (2017, 2019). В 2018 года российская команда оступилась в четвертьфинале.

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Даже лайнсмен показал две минуты. Сборная России должна была играть в концовке «6 на 3» и могла спасти этот финал.
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