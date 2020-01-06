Р. Ротенберг — о молодёжке: хотим видеть тренерский штаб в этом же составе в дальнейшем

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал целесообразность продления контракта с главным тренером молодёжной сборной России Валерием Брагиным.

«Мы видим, что тренерский штаб в этом составе показал самый современный подход к команде и тренировочному процессу. То, что команда играла в современный хоккей – это в первую очередь заслуга тренеров. Мы хотим видеть тренерский штаб в этом же составе в дальнейшем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Брагин возглавил молодёжную сборную России в 2010 году и на следующий год выиграл чемпионат мира в Баффало. В 2012 году молодёжка завоевала серебряные медали турнира, после чего Брагин покинул пост. Вернулся на эту должность специалист в июле 2014 года. С тех пор россияне выиграли три «серебра» (2015, 2016, 2020) и две «бронзы» (2017, 2019). В 2018 года российская команда оступилась в четвертьфинале.