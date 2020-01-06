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Брагин: удаления Воронкова – эмоции перехлестнули. По вратарям, что имеем, то имеем

Брагин: удаления Воронкова – эмоции перехлестнули. По вратарям, что имеем, то имеем
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин прокомментировал удаления форварда Дмитрия Воронкова в финальном матче молодёжного чемпионата мира — 2020 со сборной Канады (3:4).

«Удаления Воронкова? Эмоции перехлестнули. По вратарям, что имеем, то имеем. В четвёртом пропущенном голе рикошет подвёл. Марченко с игроком был, шайба подскакивает. Но тут причина совсем в другом, это не имеет значение», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

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