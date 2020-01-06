Дмитрий Медведев поблагодарил молодёжную сборную России за игру на МЧМ-2020

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поблагодарил сборную России за игру на молодёжном чемпионате мира 2020 года.

«Спасибо ребятам из сборной России по хоккею за красивую игру на молодёжном чемпионате мира!», — написал Медведев в «Твиттере».

К середине третьего периода российская сборная вела со счётом 3:1, но позволила сопернику отыграться. А уже за четыре минуты до конца канадцы вышли вперёд. Автором победной шайбы стал форвард сборной Канады Экил Томас, отличившийся за четыре минуты до конца третьего периода. Для Экила этот гол стал первым на турнире. В концовке матча россияне получили численное преимущество, а затем и сняли вратаря, но не смогли перевести игру в овертайм.