Ларионов: матчи КХЛ я покидаю досрочно. Ощущение, что теряешь своё драгоценное время

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов дал комментарий после поражения в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).

«Когда ступаешь на тренерскую стезю, то многие вещи хочешь исправить. Нужно время, чтобы это сделать. Сейчас дать конкретный ответ мне трудно. Мне интересно работать с молодёжью. Я вижу, как мы затронули сердца тех ребят, которые сегодня играли. Смотреть было приятно, потому что когда смотришь хоккей в КХЛ, то я обычно игру покидаю досрочно. Иначе есть ощущение, что я просто зря трачу своё драгоценное время. Здесь мы видим, что многое нужно поменять — в нашей системе, в нашем хоккее.

Мы должны дать этим пацанам возможность играть, возможность ошибаться. Нужно многие вещи просто убрать. У нас сегодня командами управляют игроки, которые не востребованы нигде. Средние иностранцы лидируют в лиге! А эти пацаны сидят на лавках. Здесь нужно детально разобраться и дать направление тому, что мы хотим видеть. Никто из сегодняшних пацанов, за исключением трёх-четырёх человек, не играл в большинстве. А мы хотим иметь хорошее большинство. В клубах же они играют по 4-5 минут!» — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.