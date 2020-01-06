Мисюль: в сборной России все были семьёй, родными людьми. Шли к золоту…

Защитник молодёжной сборной России Даниил Мисюль прокомментировал поражение в финале чемпионата мира 2020 года с командой Канады (3:4).

«Мы выигрывали, надо было играть по счёту. Не удержали, сами виноваты. Были готовы, так сложилось. Ненужные удаления, пропустили в меньшинстве. Где-то отрикошетило, залетело, повезло. Всё…

Серебро через какое-то время будет вызывать радость? Тяжело сказать, не знаю. У нас была отличная команда, мы были семьёй, все были родными людьми. Тяжело что-то сказать. Был проделан огромный труд, но мы шли к золоту...», — передаёт слова Мисюля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Автором победной шайбы стал форвард сборной Канады Экил Томас, отличившийся за четыре минуты до конца третьего периода. Для Экила этот гол стал первым на турнире. Сборная Канадыы обыграла Россию со счётом 4:3, уступая в ходе третьего периода со счётом 1:3.