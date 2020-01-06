Российские болельщики запутались, кто выиграл в финале. По ТВ показали два матча с Канадой

5 января в Чехии завершился финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная России проиграла сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3.

Все матчи группового этапа и четвертьфинальную игру с командой Швейцарии на общедоступном телевидении показывал «Матч ТВ». Но начиная с полуфинала матчи сборной России в прямом эфире показывал уже Первый канал.

Многие болельщики начали смотреть МЧМ только с финального матча, поэтому по привычке включили спортивный канал. Но так как игру показывал Первый канал, «Матч» во время финала включил запись старой игры Россия – Канады с золотого для нас МЧМ-2011, которая завершилась победой россиян – 5:3. В итоге после окончания матча многие болельщики начали праздновать победу сборной России.