«Аризона» вызвала из фарм-клуба вратаря Ивана Просветова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» вызвал из фарм-клуба АХЛ «Тусон Роудраннерс» голкипера Ивана Просветова. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

У «Койотс» травмированы два вратаря – это Антти Раанта и Дарси Кемпер, так что появление Просветова в одном из ближайших матчей вполне вероятно. В этом сезоне АХЛ он выиграл 10 матчей из 15 и отбил 93,1% бросков. Уроженец Москвы занимает третье место в АХЛ по проценту сейвов и идёт на восьмой позиции по числу побед.



Предыдущий сезон Просветов провёл в составе «Сагино Спирит» в Юниорской лиге Онтарио. Он принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата, одержав 36 побед, пропуская 2,94 шайбы за матч и отражая 91% бросков. В плей-офф россиянин провёл 12 матчей, пропуская 2,38 шайбы и отражая 93% бросков.



Просветов был задрафтован «Койотс» в четвёртом раунде драфта 2018 года под 114-м номером.



В следующем матче «Аризона Койотс» на выезде сыграет с «Флоридой Пантерз».