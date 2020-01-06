Жена Тарасенко: муж минут 10 смотрел финал МЧМ без звука, пока не увидел себя на поле

Яна Тарасенко, жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, рассказала о курьёзном случае при просмотре финального матча молодёжного чемпионата мира Канада — Россия (4:3).



«Друзья, мой муж смотрел минут 10 хоккей по „Матч ТВ“ без звука, играя с детьми, пока не увидел себя на поле. Так что вы не одиноки», — написала Яна в «Инстаграме».

Фото: Страница Яны Тарасенко в «Инстаграме»

Напомним, все матчи группового этапа и четвертьфинальную игру с командой Швейцарии на общедоступном телевидении показывал «Матч ТВ». Но начиная с полуфинала матчи сборной России в прямом эфире показывал уже Первый канал.



Многие болельщики начали смотреть МЧМ только с финального матча, поэтому по привычке включили спортивный канал. Но так как игру показывал Первый канал, «Матч» во время финала включил запись старой игры Россия – Канады с золотого для нас МЧМ-2011, которая завершилась победой россиян – 5:3. В итоге после окончания матча многие болельщики начали праздновать победу сборной России.