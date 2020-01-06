Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 5 января 2020 года
5 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие 10 российских игроков.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков во встрече с «Каролиной Харрикейнз», заброшенными шайбами отметились форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов и нападающий «Каролины» Андрей Свечников, форвард «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин набрал очки во втором матче подряд.
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%Об
|Счёт
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|28 из 29
|96,6%
|3:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+\-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
Сергачёв (з)
А. Свечников (н)
Овечкин (н)
Кузнецов (н)
Орлов (з)
Малкин (н)
Дадонов
Тренин (н)
|«Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй»
«Каролина»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Питтсбург»
«Флорида»
«Нэшвилл»
|0+2
0
1+0
0
0+1
0
0
1+0
0+1
|+2
+1
-2
0
+1
0
-1
+1
+1
|0
2
0
0
0
0
2
0
0
|0
2
2
3
0
4
5
2
0
|0
2
2
1
0
2
2
0
1
|2
1
0
0
0
1
2
0
0
|-
-
-
-
58%
-
27%
-
100%
|16.26
21.13
19.29
17.40
21.36
25.00
21.34
14.16
13.30
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