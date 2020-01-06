Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 5 января 2020 года

5 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие 10 российских игроков.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков во встрече с «Каролиной Харрикейнз», заброшенными шайбами отметились форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов и нападающий «Каролины» Андрей Свечников, форвард «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин набрал очки во втором матче подряд.

Вратарь Клуб Броски %Об Счёт Василевский «Тампа-Бэй» 28 из 29 96,6% 3:1