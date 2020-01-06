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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 5 января 2020 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 5 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

5 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие 10 российских игроков.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков во встрече с «Каролиной Харрикейнз», заброшенными шайбами отметились форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов и нападающий «Каролины» Андрей Свечников, форвард «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин набрал очки во втором матче подряд.

ВратарьКлубБроски%ОбСчёт
Василевский«Тампа-Бэй»28 из 2996,6%3:1
ИгрокКлубОчки+\-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)

Сергачёв (з)

А. Свечников (н)

Овечкин (н)

Кузнецов (н)

Орлов (з)

Малкин (н)

Дадонов

Тренин (н)		«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй»

«Каролина»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Питтсбург»

«Флорида»

«Нэшвилл»		0+2

0

1+0

0

0+1

0

0

1+0

0+1		+2

+1

-2

0

+1

0

-1

+1

+1		0

2

0

0

0

0

2

0

0		0

2

2

3

0

4

5

2

0		0

2

2

1

0

2

2

0

1		2

1

0

0

0

1

2

0

0		-

-

-

-

58%

-

27%

-

100%		16.26

21.13

19.29

17.40

21.36

25.00

21.34

14.16

13.30
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