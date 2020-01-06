Зюзин: сборную России на МЧМ-2020 подвела дисциплина. Это послужит всем примером

Второй номер драфта НХЛ—1996 Андрей Зюзин прокомментировал поражение сборной России от Канады (3:4) в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.
«Во-первых, хочу поздравить ребят с серебряными медалями. По самоотдаче никаких вопросов ни к кому нет. Что касается поражения, то да, это дисциплина, которая нас подвела. Повторюсь, по игре к ребятам нет претензий, все пацаны выложились: вратарь, оборона, нападение работали, как единый кулак. Парни ловили на себя шайбу, сражались каждую игру. Но ненужные удаления, о чём говорил тренерский штаб, испортили результат. Причём были даже двойные удаления. Это всё эмоции, но сборная мне понравилась. Вопрос дисциплины теперь послужит всем примером, другие тренеры в своих командах должны максимально обращать на это внимание.
Эпизод с выбросом шайбы в концовке? На мой взгляд, там было двухминутное удаление. Но судьи приняли вот такое обидное для нас решение. Шайба, судя по повтору, покинула пределы площадки ещё до того, как попала в телевизионную камеру. Кстати, лайнсмен сразу показал две минуты, он находился у стекла и всё видел. Однако главные арбитры отменили это решение», — сказал Зюзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 6 января 2020
-
13:20
-
13:11
-
12:45
-
12:37
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:29
-
11:00
-
10:47
-
10:27
-
10:17
-
10:00
-
09:48
-
09:30
-
09:26
-
09:14
-
08:59
-
08:48
-
08:26
-
08:18
-
07:33
-
07:17
-
06:21
-
06:00
-
05:37
-
05:00
-
04:57
-
04:01
-
03:56
-
03:44
-
03:33
-
03:28
-
02:42
-
02:38