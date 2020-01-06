Зюзин: сборную России на МЧМ-2020 подвела дисциплина. Это послужит всем примером

Второй номер драфта НХЛ—1996 Андрей Зюзин прокомментировал поражение сборной России от Канады (3:4) в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.



«Во-первых, хочу поздравить ребят с серебряными медалями. По самоотдаче никаких вопросов ни к кому нет. Что касается поражения, то да, это дисциплина, которая нас подвела. Повторюсь, по игре к ребятам нет претензий, все пацаны выложились: вратарь, оборона, нападение работали, как единый кулак. Парни ловили на себя шайбу, сражались каждую игру. Но ненужные удаления, о чём говорил тренерский штаб, испортили результат. Причём были даже двойные удаления. Это всё эмоции, но сборная мне понравилась. Вопрос дисциплины теперь послужит всем примером, другие тренеры в своих командах должны максимально обращать на это внимание.



Эпизод с выбросом шайбы в концовке? На мой взгляд, там было двухминутное удаление. Но судьи приняли вот такое обидное для нас решение. Шайба, судя по повтору, покинула пределы площадки ещё до того, как попала в телевизионную камеру. Кстати, лайнсмен сразу показал две минуты, он находился у стекла и всё видел. Однако главные арбитры отменили это решение», — сказал Зюзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Камера TSN здесь ни при чём. Россия сама отдала золото Канаде О том, из-за чего наша команда может не выиграть МЧМ, было известно давно. Где было тонко, там и порвалось.