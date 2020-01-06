Камера TSN здесь ни при чём. Россия сама отдала золото Канаде

О том, из-за чего наша команда может не выиграть МЧМ, было известно давно. Где было тонко, там и порвалось.

Золото молодёжного чемпионата мира уплыло из рук России. В очередной раз за последние девять лет, но вот сейчас было реально обидно. И вовсе не из-за спорного судейского решения в концовке. Там ситуация пограничная, и судьи, в общем-то, руководствовались правилами ИИХФ. Вероятно, это ставшее уже знаменитым попадание шайбы в телевизионную камеру создаст некий прецедент, заставит конкретизировать в правилах некоторые вещи, но это будет потом.

Судьи со скандалом не дали России спасти финал. Побоялись удалять канадца за выброс шайбы Даже лайнсмен показал две минуты. Сборная России должна была играть в концовке «6 на 3» и могла спасти этот финал.

Сейчас нет смысла пенять на арбитров, да и обидно-то не из-за этого. Досадно, что парни проиграли финал сами себе. В третьем периоде, первой его половине, россияне играли максимально правильно, уверенно, по счёту. Да, может быть, не встречали канадцев так высоко, как в первых двух отрезках, но от этого у «кленовых листьев» не добавилось моментов у ворот Мифтахова. Канада не могла привычно взвинтить скорости, включить тех самых «горилл», и было полное ощущение, что Россия ведёт матч к победе. А потом был гол Максима Соркина с передачи Ильи Круглова. Форварды четвёртого звена, редко помышлявшие об атаке на этом турнире, соорудили очень классную, взрослую шайбу. Знаете, в тот момент была почти стопроцентная уверенность, что Россия не отдаст этот финал. Потому что играла великолепно, да и Канада была не такая уж и грозная, податливая. Но всё изменилось буквально за семь минут. Мы пропустили три шайбы и сами не поняли, как рухнули из князи в грязи. Всё было нормально, и вдруг 3:4, Канада летит к золоту, её болельщики ревут на трибунах, а нам надо что-то делать.

Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде финал мечты за семь минут Ужасная дисциплина всё-таки не позволила этой великолепной команде добраться до золота.

Подобие штурма было, канадцы не стесняясь отбрасывались, хватали удаления, но всё это была уже агония. Россия проиграла матч не в последние две минуты, когда произошло то самое спорное решение, а раньше, когда повела 3:1 в финале, и вдруг испугалась самой себя. Разбираемся в причинах поражения.

Дисциплина

Такого понятия для сборной России не существовало весь турнир. Тренерский штаб провёл тысячу разговоров с ребятам на тему глупых удалений, но всё было без толку. Это самая неуправляемая и психологически неуравновешенная команда, которую я когда-либо видел. И дело здесь не в молодости, горячей крови. Проблема, кажется, сильно глубже и серьёзнее.

Вот у меня нет никаких оправданий для Дмитрия Воронкова. Не могу его понять и простить. Эмоции захлестнули… Вы серьёзно? На кону стоит золото МЧМ, о дисциплине из каждого утюга говорят с первой же игры турнира, и при этом в финале совершается два осознанных преступных по отношению к своей команде действия! Это абсолютно наплевательское отношение к партнёрам, тренерам, болельщикам, стране. Полное непонимание того, где ты находишься, ради чего сражаешься. Глупейший зацеп во втором периоде при поднятой руке арбитра, Россия остаётся втроём, пропускает первый гол. Удар клюшкой в голову на вбрасывании (!!!) в третьем периоде, канадцы реализуют большинство через 10 секунд, делая 3:3. Спасибо, Воронков! Ты заслужил это серебро, вот только остальные ребята наработали на золото.

Фото: fhr.ru

В этой ситуации непонятно только, почему Валерий Брагин не снял хоккеиста с финала после того, как он оставил Россию втроём. Никакой великой пользы Воронков не приносил, вместо него отыграл бы тот же Грошев, да и в 11 нападающих парни бы справились. Очень обидно, да что уж теперь говорить…

Психология и коучинг

В эти последние минуты периода уступили, конечно, и психологически, и тактически. Занервничали после одного случайного рикошета от конька Макмайкла, дали слабину, и канадцы сполна воспользовались тем, что сборная России потеряла уверенность.

Валерий Брагин и Роман Ротенберг могут сколько угодно говорить, что наша команда показала хоккей будущего, сыграв с позиции силы. А по мне так ничего не изменилось. Просто в этот раз были исполнители, способные давить любого соперника. Умеющие на эмоциональном порыве любого стереть в порошок. Но в последние 10 минут финала ничего этого не надо было. Гол Соркина должен был послужить сигналом для тренеров к смене тактики. После него нужно было не добавить в очередной раз обороты, а успокоить ребят, сыграть прагматично, засушить игру, если хотите. Ничего этого не было, парни играли, как прежде, а тренеры просто рассчитывали, что и так дотянут до победы. Не дотянули, не прочувствовали момент, когда доминировать на льду начали канадцы, а хоккей будущего снова не дал победный результат из-за случайностей, рикошетов, удалений, невезения.

Российская молодёжка играет в хоккей прошлого. На МЧМ-2020 это уже не исправить Эмоции и задор больше не в тренде. Но это не значит, что для сборной России всё потеряно.

Нет, это всё тот же хоккей прошлого, не надо себя обманывать. Российская молодёжка изумительно играет после правильной эмоциональной накачки, способна свернуть горы, если, например, нужно мощно начать матч или отыграться. Достать всё из себя, победить на надрыве – вот это мы можем. А успокоиться при счёте 3:1 в важнейшем матче и довести дело до, может быть, скучной, но такой нужной победы – это, увы, не про нас. И, конечно, это не проблема 19-летних пацанов.

«В МХЛ и ВХЛ страшная коррупция, с матчей КХЛ хочется скорее уйти». У Ларионова наболело По мнению Профессора, в нашем хоккее есть системные недостатки, которые надо исправлять.

Большинство

Его не было в начале турнира, оно пропало и в финале. То, что работало с немцами, швейцарцами и шведами, не прокатило с канадцами. Да, «кленовые листья» здорово сыграли в меньшинстве. Но это не отменяет того факта, что большинство сборной России оказалось на редкость беззубым, особенно в первом периоде. В нём мы имели четыре возможности реализовать лишнего, но на перерыв ушли при 0:0. Ещё тогда закралась мысль, что канадцы, отбившись, сделали огромный шаг к золоту, хотя последующее развитие событий, конечно, изменило восприятие причин и следствий в этой игре.

Но четыре нереализованных большинства в первом периоде финала… В нужный момент все наработки куда-то исчезли и не помогли сборной России в борьбе за золото. Шайба двигалась плохо, опасных бросков не было, вратаря не закрывали на пятачке.

Поэтому очень неоднозначно воспринималась истерия по тому поводу, что канадцу не дали удаление за выброс шайбы в концовке. Ну остались бы они втроём, наши бы выпустили шестого, а где гарантия, что был бы гол? Где гарантия, что было бы выиграно вбрасывание, проведён правильный розыгрыш с завершающим броском? Что не было бы нервяка, суеты и потери шайбы? Судьи были очень лояльны к России в первом периоде, и шансами нужно было пользоваться ещё тогда, а не выпрашивать ещё один на последних минутах.

Россия не смогла забить Канаде в первом периоде, сыграв в большинстве 7 минут и 33 секунды

Вратари

Вратарская линия перед турниром считалась сильной стороной сборной России. Но в результате мы доигрались до того, что за сутки до финала не знали наверняка, кто сыграет с Канадой.

Убеждён, что тренерский штаб подвела слепая вера в 17-летнего Ярослава Аскарова. Но уже после первой игры с чехами нужно было понять, что он пока не готов к игре на молодёжном уровне. Однако Аскарова вернули, и он едва не завалил нам полуфинал. Тогда-то, конечно, уже не оставалось других адекватных вариантов, кроме как ставить на финал Мифтахова. Но Амир перед этим важнейшим матчем сыграл только одну полноценную игру, всё остальное время верили в Аскарова. Странно, не правда ли?

Фото: fhr.ru

Даже в таких условиях недоверия и малой игровой практики Мифтахов был хорош. Он играл надёжно, спасал, выручал, но в концовке дрогнул, как и вся команда, а для вратаря это недопустимо. В эпизоде с победным голом Томаса Амир мог как сыграть на перехвате, так и выбить шайбу клюшкой уже вблизи ворот. Но Мифтахов сначала не побежал, а потом промахнулся. Финал не обошёлся для России без ошибки голкипера, и это весьма символично, учитывая то, какую чехарду устроил тренерский штаб с вратарями на этом чемпионате мира.