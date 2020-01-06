Хартикайнен — о хет-трике в ворота ЦСКА: было ощущение, что игра сегодня получится

Форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:2, Хартикайнен отправил три шайбы в ворота соперника уже в первом периоде.

«У меня было много травм, и последний месяц я работал очень усердно, упорно. На данный момент физически чувствую себя на 100% и могу сейчас играть в полную силу. Было ощущение перед матчем, что игра сегодня получится.

Помог ли пропуск Кубка Шпенглера? Да, конечно. Чувствую себя великолепно, чувствую прилив сил. Во время перерыва мы тренировались в спокойной обстановке», — приводит слова Хартикайнена пресс-служба «Салавата Юлаева».

Уфимцы одержали вторую победу подряд в КХЛ. ЦСКА не удалось продлить победную серию, достигшую трёх матчей.