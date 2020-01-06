Хартикайнен — о хет-трике в ворота ЦСКА: было ощущение, что игра сегодня получится

Форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:2, Хартикайнен отправил три шайбы в ворота соперника уже в первом периоде.
«У меня было много травм, и последний месяц я работал очень усердно, упорно. На данный момент физически чувствую себя на 100% и могу сейчас играть в полную силу. Было ощущение перед матчем, что игра сегодня получится.
Помог ли пропуск Кубка Шпенглера? Да, конечно. Чувствую себя великолепно, чувствую прилив сил. Во время перерыва мы тренировались в спокойной обстановке», — приводит слова Хартикайнена пресс-служба «Салавата Юлаева».
Уфимцы одержали вторую победу подряд в КХЛ. ЦСКА не удалось продлить победную серию, достигшую трёх матчей.
- 6 января 2020
-
20:37
-
20:28
-
20:25
-
20:22
-
20:08
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
19:53
-
19:40
-
19:40
-
19:19
-
19:03
-
18:51
-
18:29
-
18:10
-
18:06
-
17:59
-
17:21
-
17:11
-
16:56
-
16:38
-
16:19
-
16:00
-
15:43
-
15:34
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:23
-
14:00
-
13:50
-
13:38
-
13:20
-
13:11