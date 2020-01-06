Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хартикайнен — о хет-трике в ворота ЦСКА: было ощущение, что игра сегодня получится

Хартикайнен — о хет-трике в ворота ЦСКА: было ощущение, что игра сегодня получится
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:2, Хартикайнен отправил три шайбы в ворота соперника уже в первом периоде.

«У меня было много травм, и последний месяц я работал очень усердно, упорно. На данный момент физически чувствую себя на 100% и могу сейчас играть в полную силу. Было ощущение перед матчем, что игра сегодня получится.

Помог ли пропуск Кубка Шпенглера? Да, конечно. Чувствую себя великолепно, чувствую прилив сил. Во время перерыва мы тренировались в спокойной обстановке», — приводит слова Хартикайнена пресс-служба «Салавата Юлаева».

Уфимцы одержали вторую победу подряд в КХЛ. ЦСКА не удалось продлить победную серию, достигшую трёх матчей.

Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020