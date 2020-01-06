Хартли: к сожалению, за усилия и за работу «Авангард» очков не получает

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу клуба из Нур-Султана.

«Поздравляю «Барыс» с победой. Считаю, сегодня получился отличный матч. К сожалению, он закончился не в нашу пользу. Потрясающий, просто идеальный бросок был выполнен в концовке: шайба пролетела над плечом Бобкова.

Хочу отметить, что я доволен, как наши ребята работали, как они старались. Игра шла равная, и вратари выполняли хорошие сэйвы в нужное время, но, к сожалению, за усилия и за работу очков не получаем. Что ж, вернёмся к работе, будем продолжать готовиться. Нам ещё предстоят встречи с «Барысом» в этом сезоне, поэтому, думаю, болельщики ещё получат удовольствие от матчей», — цитирует Хартли пресс-служба «Авангарда».