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Регин и Йенсен стали первыми датчанами, оформившими хет-трики в КХЛ

Регин и Йенсен стали первыми датчанами, оформившими хет-трики в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающие ХК «Йокерит» Петер Регин и Никлас Йенсен установили новый рекорд Континентальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» они забросили по три шайбы. Регин и Йенсен стали первыми датчанами, которые стали авторами хет-триков в лиге.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

«Йокерит» уже в течение двух периодов забросил в ворота «Динамо» семь безответных шайб.

«Йокерит» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Рижское «Динамо» располагается на 11-м, предпоследнем месте.

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