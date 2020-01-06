Регин и Йенсен стали первыми датчанами, оформившими хет-трики в КХЛ

Нападающие ХК «Йокерит» Петер Регин и Никлас Йенсен установили новый рекорд Континентальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» они забросили по три шайбы. Регин и Йенсен стали первыми датчанами, которые стали авторами хет-триков в лиге.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

«Йокерит» уже в течение двух периодов забросил в ворота «Динамо» семь безответных шайб.

«Йокерит» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Рижское «Динамо» располагается на 11-м, предпоследнем месте.