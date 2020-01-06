Регин и Йенсен стали первыми датчанами, оформившими хет-трики в КХЛ
Нападающие ХК «Йокерит» Петер Регин и Никлас Йенсен установили новый рекорд Континентальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» они забросили по три шайбы. Регин и Йенсен стали первыми датчанами, которые стали авторами хет-триков в лиге.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.
«Йокерит» уже в течение двух периодов забросил в ворота «Динамо» семь безответных шайб.
«Йокерит» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Рижское «Динамо» располагается на 11-м, предпоследнем месте.
Читайте также
- 6 января 2020
-
22:28
-
21:42
-
21:17
-
20:37
-
20:28
-
20:25
-
20:22
-
20:08
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
19:53
-
19:40
-
19:40
-
19:19
-
19:03
-
18:51
-
18:29
-
18:10
-
18:06
-
17:59
-
17:21
-
17:11
-
16:56
-
16:38
-
16:19
-
16:00
-
15:43
-
15:34
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:23
-
14:00
-
13:50
Партнерский контент