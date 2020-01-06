Морозов: слова Ларионова вызывают недоумение. Он выдвигает голословные обвинения

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея, управляющий директор МХЛ Алексей Морозов прокомментировал интервью Игоря Ларионова. После окончания молодёжного чемпионата мира Ларионов заявил, что в МХЛ и ВХЛ царит огромная коррупция.
«Я всегда относился и отношусь с уважением к Игорю Николаевичу Ларионову как к прославленному игроку, двукратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира, человеку, с именем которого связана славная эпоха отечественного хоккея. Однако его слова, сказанные в интервью СМИ по окончании молодёжного чемпионата мира, вызывают крайнее недоумение.
Одним из главных принципов работы Молодёжной хоккейной лиги всегда был принцип нулевой терпимости к коррупции. Если Игорю Николаевичу известны конкретные случаи коррупции в системе МХЛ, в клубах лиги, то, по моему мнению, он должен был обратиться к руководству МХЛ, ко мне лично, либо в соответствующие инстанции, предъявив факты, подтверждающие его правоту. Однако вместо этого он выдвигает голословные обвинения в СМИ, что явно не выглядит как желание улучшить ситуацию в российском молодёжном хоккее.
Вдвойне странно, что Игорь Николаевич не обратился к нам, будучи не понаслышке знакомым с деятельностью хоккейного агента.
Кроме того, его обвинения бросают тень не только на репутацию МХЛ, но и на Континентальную хоккейную лигу, поскольку МХЛ интегрирована в систему КХЛ, является её неотъемлемой частью. Я воспринимаю такие слова также и как обвинения в свой, как руководителя Лиги, адрес.
МХЛ всегда открыта для конструктивной критики, но только в том случае, если она является обоснованной. Я лично всегда готов к диалогу с Игорем Ларионовым, как, впрочем, и со всеми, кто заинтересован в развитии и процветании российского молодёжного хоккея», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.
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