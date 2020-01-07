Мисюль: не считаю, что Денисенко неважно провёл МЧМ-2020

Защитник молодёжной сборной России Даниил Мисюль прокомментировал выступление капитана команды Григория Денисенко на чемпионате мира 2020 года.

«Я не считаю, что Денисенко выступил неярко. Он был лидером сборной, вёл её за собой. Набирал очки в каждом матче, помогал команде всем, чем мог. Был хорошим капитаном. Не считаю, что он неважно провёл этот турнир», — приводят слова защитника «Известия».

Молодёжный чемпионат мира — 2020 стартовал 26 декабря в чешских городах Острава и Тршинец и завершился 5 января. В финальном матче турнира подопечные Валерия Брагина уступили сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.