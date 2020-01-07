«Монреаль» — «Виннипег»: Ковальчук помог команде забросить первую шайбу в матче

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Виннипег Джетс». Идёт третий период, гости впереди со счётом 2:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Первую шайбу в составе «Канадиенс» на 12-й минуте второго периода забросил защитник Бен Шьяро, ассистентами выступили Ши Уэбер и Томаш Татар.
Активное участие в этой заброшенной шайбе принял российский нападающий Илья Ковальчук. Сначала форвард поборолся с соперником у борта, позволив команде продолжить атаку, а затем здорово закрыл обзор голкиперу Коннору Хеллебайку при броске Шьяро.
Видео гола Шьяро можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Россиянин подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.
- 7 января 2020
-
05:59
-
05:47
-
05:34
-
05:01
-
03:16
-
02:48
-
01:49
-
01:25
-
00:05
- 6 января 2020
-
23:17
-
23:07
-
22:49
-
22:41
-
22:28
-
21:42
-
21:17
-
20:37
-
20:28
-
20:25
-
20:22
-
20:08
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
19:53
-
19:40
-
19:40
-
19:19
-
19:03
-
18:51
-
18:29
-
18:10
-
18:06
-
17:59
-
17:21