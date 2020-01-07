«Монреаль» — «Виннипег»: Ковальчук помог команде забросить первую шайбу в матче

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Виннипег Джетс». Идёт третий период, гости впереди со счётом 2:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Первую шайбу в составе «Канадиенс» на 12-й минуте второго периода забросил защитник Бен Шьяро, ассистентами выступили Ши Уэбер и Томаш Татар.

Активное участие в этой заброшенной шайбе принял российский нападающий Илья Ковальчук. Сначала форвард поборолся с соперником у борта, позволив команде продолжить атаку, а затем здорово закрыл обзор голкиперу Коннору Хеллебайку при броске Шьяро.

Видео гола Шьяро можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Россиянин подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.