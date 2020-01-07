Варламов: матч с «Колорадо» был особенным для меня. Я играл за них восемь лет
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:0) поделился эмоциями от встречи с бывшей командой. Российский вратарь пополнил состав «островитян» летом, после того как «лавины» не проявили интереса к продлению контракта.
«Конечно, я рад встретиться с моей бывшей командой. Играл за них на протяжении долгого времени, провёл там восемь лет. Конечно, матч с «Колорадо» был особенным для меня. Испытывал странные эмоции, я не собираюсь лгать. Это было очень странно.
Но я думаю, что сегодня просто пытался сосредоточиться на собственной игре и пытался сделать свою собственную работу. Рад, что мы победили», — цитирует Варламова пресс-служба «Айлендерс».
Варламов — о шат-ауте в матче с бывшей командой: не буду лгать, это приятно
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