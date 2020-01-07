Варламов: матч с «Колорадо» был особенным для меня. Я играл за них восемь лет

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:0) поделился эмоциями от встречи с бывшей командой. Российский вратарь пополнил состав «островитян» летом, после того как «лавины» не проявили интереса к продлению контракта.

«Конечно, я рад встретиться с моей бывшей командой. Играл за них на протяжении долгого времени, провёл там восемь лет. Конечно, матч с «Колорадо» был особенным для меня. Испытывал странные эмоции, я не собираюсь лгать. Это было очень странно.

Но я думаю, что сегодня просто пытался сосредоточиться на собственной игре и пытался сделать свою собственную работу. Рад, что мы победили», — цитирует Варламова пресс-служба «Айлендерс».