Тренер «Монреаля» Жюльен: Ковальчук пытался показать, что ещё может играть в хоккей

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен положительно оценил дебют российского нападающего Ильи Ковальчука за новый клуб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:3). Следующий матч «Монреаль» проведёт на выезде с «Детройт Ред Уингз».
«Ковальчук был очень взволнован и вовлечён в игру, включался в борьбу на всех участках площадки — был и впереди, и сзади. Он хотел продемонстрировать, что ещё может играть в хоккей. Вот что он сделал сегодня вечером. При этом стоит помнить, что Илья не играл с ноября. Мы надеемся, что завтра он сыграет так же», — приводит слова Жюльена радиостанция RDS.
Ковальчук нанёс четыре броска и стал самым активным хоккеистом своей команды, а по броскам с пятачка (два) разделил первое место. Он девять раз выводил шайбу из своей зоны (второе место в команде), а также нанёс шесть силовых приёмов и был в числе трёх форвардов «Канадиенс», на счету которых есть заблокированный бросок соперника. Илья провёл на льду 19 минут 25 секунд, что стало вторым результатом в «Канадиенс» среди форвардов.
- 7 января 2020
-
10:35
-
10:24
-
10:15
-
09:52
-
09:30
-
09:10
-
08:58
-
08:50
-
08:20
-
08:05
-
07:56
-
07:30
-
07:05
-
06:40
-
06:21
-
06:12
-
05:59
-
05:47
-
05:34
-
05:01
-
03:16
-
02:48
-
01:49
-
01:25
-
00:05
- 6 января 2020
-
23:17
-
23:07
-
22:49
-
22:41
-
22:28
-
21:42
-
21:17
-
20:37
-
20:28
-
20:25