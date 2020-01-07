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Тренер «Монреаля» Жюльен: Ковальчук пытался показать, что ещё может играть в хоккей

Тренер «Монреаля» Жюльен: Ковальчук пытался показать, что ещё может играть в хоккей
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен положительно оценил дебют российского нападающего Ильи Ковальчука за новый клуб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:3). Следующий матч «Монреаль» проведёт на выезде с «Детройт Ред Уингз».

«Ковальчук был очень взволнован и вовлечён в игру, включался в борьбу на всех участках площадки — был и впереди, и сзади. Он хотел продемонстрировать, что ещё может играть в хоккей. Вот что он сделал сегодня вечером. При этом стоит помнить, что Илья не играл с ноября. Мы надеемся, что завтра он сыграет так же», — приводит слова Жюльена радиостанция RDS.

Ковальчук нанёс четыре броска и стал самым активным хоккеистом своей команды, а по броскам с пятачка (два) разделил первое место. Он девять раз выводил шайбу из своей зоны (второе место в команде), а также нанёс шесть силовых приёмов и был в числе трёх форвардов «Канадиенс», на счету которых есть заблокированный бросок соперника. Илья провёл на льду 19 минут 25 секунд, что стало вторым результатом в «Канадиенс» среди форвардов.

Ковальчук стал третьим по возрасту игроком «Монреаля», набравшим очко в дебютном матче
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