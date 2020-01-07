Капитан «Айлендерс» Ли — о шат-ауте Варламова: Варли стоял на голове
Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (1:0) поделился мнением об игре российского голкипера «островитян» Семёна Варламова. Российский вратарь пополнил состав «островитян» летом, после того как «лавины» не проявили интереса к продлению контракта.
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«Варли стоял на голове. У соперника очень талантливая команда», — цитирует Ли пресс-служба НХЛ. Американский форвард стал автором единственной шайбы в матче.
В матче с «Колорадо» Варламов отразил 32 броска, благодаря чему оформил второй шат-аут в сезоне и 27-й за карьеру в НХЛ.
Тротц: по реакции Варламова можно было понять, что для него значит эта победа
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