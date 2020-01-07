Р. Ротенберг: после победы на Олимпиаде все чувствуют, что «Красная машина» вернулась

Первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о развитии бренда «Красная машина».

«Мы стараемся привлечь в хоккей больше болельщиков. Мы работаем над этим каждый день, и, конечно, как только национальная команда добивается успеха, больше людей смотрят игры по телевизору, становятся фанатами. У нас есть разные проекты, такие как национальная программа обучения «Красная машина», которая включает в себя мобильное приложение и видеокоучинг. Это что-то вроде общенациональной программы обучения для детей. Мы только что запустили ее для ребят старших возрастных групп. Так что теперь у нас есть единая система, и детям она нравятся.

Им нравится «Красная машина». У нас есть собственная линия одежды «Красная машина», есть интернет-магазин, и мы думаем о производстве хоккейной экипировки в России под этим брендом. Бренд «Красная машина» — это то, что объединяет всех в России. Особенно после победы на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане: все чувствуют, что «Красная машина» вернулась. Страна завоевала первую золотую олимпийскую медаль с 1992 года, поэтому наш бренд снова имеет в основе победную культуру, и в России сейчас нет подобного бренда», — цитирует Ротенберга The Hockey News.