Сможет ли «Спартак» Знарка в третий раз за сезон обыграть СКА?

Сегодня, 7 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Автомобилист» — «Сибирь»

— «Динамо» Мн — «Куньлунь Ред Стар»

— «Ак Барс» — «Металлург» Мг

— «Торпедо» — «Адмирал»

— «Динамо» М — «Амур»

— «Спартак» — СКА

— ХК «Сочи» — «Трактор».

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где «Спартак» примет СКА. Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне, и оба раза Олег Знарок со своей новой командой обыгрывал «армейский» клуб. Причём оба матча были сыграны в Санкт-Петербурге.