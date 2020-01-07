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Сможет ли «Спартак» Знарка в третий раз за сезон обыграть СКА?

Сможет ли «Спартак» Знарка в третий раз за сезон обыграть СКА?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 7 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Автомобилист» — «Сибирь»
— «Динамо» Мн — «Куньлунь Ред Стар»
— «Ак Барс» — «Металлург» Мг
— «Торпедо» — «Адмирал»
— «Динамо» М — «Амур»
— «Спартак» — СКА
— ХК «Сочи» — «Трактор».

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где «Спартак» примет СКА. Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне, и оба раза Олег Знарок со своей новой командой обыгрывал «армейский» клуб. Причём оба матча были сыграны в Санкт-Петербурге.

«Спартак» победил СКА в Санкт-Петербурге. Знарок вновь огорчил бывшую команду
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