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Гретцки — о голе Макдэвида: отличная шайба особенного хоккеиста

Гретцки — о голе Макдэвида: отличная шайба особенного хоккеиста
Хоккей / НХЛ 0

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки похвалил форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида за гол в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Он меня постоянно заставляет вскакивать на ноги. Я ему уже говорил, что у него это здорово получается. Сегодня он снова сделал это. Отличный гол особенного хоккеиста. У Коннора получилось произвести на меня впечатление. И не в первый раз», – сказал Гретцки.

Главным героем встречи стал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, забросивший шайбу и сделавший три результативные передачи. Макдэвид забил эффектный гол в ворота «Торонто», красиво разобравшись с защитником «Мэйпл Лифс» Морганом Райлли и голкипером Майклом Хатчинсоном.

Макдэвид забил эффектный гол в ворота «Торонто», красиво разобравшись с Райлли
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