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Московское «Динамо» упустило преимущество в две шайбы, но одолело «Амур»

Московское «Динамо» упустило преимущество в две шайбы, но одолело «Амур»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» на домашней площадке одержало победу над хабаровским «Амуром» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа стала для московского клуба третьей подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Нападающий команды хозяев Вадим Шипачёв открыл счёт на четвёртой минуте. Вскоре преимущество «Динамо» упрочил форвард Даниил Тарасов. На старте второго периода нападающий Владислав Ушенин сократил отставание «Амура». На 34-й минуте равновесие на табло восстановил форвард «тигров» Гинек Зогорна. На 47-й минуте подопечные Владимира Крикунова вновь вышли вперёд, гол забил защитник Юусо Хиетанен. В концовке окончательный счёт установил нападающий «Динамо» Семён Панкратов.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Шипачёв (Петерссон, Яшкин) – 03:38' (5x5)   2:0 Тарасов (Пулккинен, Зайцев) – 09:58' (5x5)   2:1 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 22:47' (5x4)   2:2 Зогорна (Голубев) – 32:42' (5x5)   3:2 Хиетанен (Петерссон, Тарасов) – 46:14' (5x4)   4:2 Панкратов (Алексеев, Огурцов) – 58:29' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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