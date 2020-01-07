Московское «Динамо» упустило преимущество в две шайбы, но одолело «Амур»

Московское «Динамо» на домашней площадке одержало победу над хабаровским «Амуром» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа стала для московского клуба третьей подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Нападающий команды хозяев Вадим Шипачёв открыл счёт на четвёртой минуте. Вскоре преимущество «Динамо» упрочил форвард Даниил Тарасов. На старте второго периода нападающий Владислав Ушенин сократил отставание «Амура». На 34-й минуте равновесие на табло восстановил форвард «тигров» Гинек Зогорна. На 47-й минуте подопечные Владимира Крикунова вновь вышли вперёд, гол забил защитник Юусо Хиетанен. В концовке окончательный счёт установил нападающий «Динамо» Семён Панкратов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.