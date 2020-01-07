«Адмирал» прервал неудачную серию, переиграв «Торпедо»
Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду проиграло «Адмиралу» из Владивостока со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородский клуб проиграл третий матч из пяти последних, «моряки» прервали серию поражений из пяти встреч.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
Команде гостей удался отличный старт, заброшенными шайбами отметились нападающие Александр Стрельцов и Александр Коннов. На 33-й минуте «Торпедо» удалось сократить отставание, точный бросок на свой счёт записал форвард Антон Шенфельд. В оставшееся время подопечные Дэвида Немировски безуспешно пытались сравнять счёт.
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