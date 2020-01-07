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«Адмирал» прервал неудачную серию, переиграв «Торпедо»

«Адмирал» прервал неудачную серию, переиграв «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду проиграло «Адмиралу» из Владивостока со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородский клуб проиграл третий матч из пяти последних, «моряки» прервали серию поражений из пяти встреч.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

Команде гостей удался отличный старт, заброшенными шайбами отметились нападающие Александр Стрельцов и Александр Коннов. На 33-й минуте «Торпедо» удалось сократить отставание, точный бросок на свой счёт записал форвард Антон Шенфельд. В оставшееся время подопечные Дэвида Немировски безуспешно пытались сравнять счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Стрельцов (Ломако) – 02:11' (5x5)   0:2 Коннов (Лалонд) – 06:21' (5x4)   1:2 Шенфельд (Дженовей, Ратти) – 33:39' (5x5)
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