«Адмирал» прервал неудачную серию, переиграв «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду проиграло «Адмиралу» из Владивостока со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородский клуб проиграл третий матч из пяти последних, «моряки» прервали серию поражений из пяти встреч.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020



Команде гостей удался отличный старт, заброшенными шайбами отметились нападающие Александр Стрельцов и Александр Коннов. На 33-й минуте «Торпедо» удалось сократить отставание, точный бросок на свой счёт записал форвард Антон Шенфельд. В оставшееся время подопечные Дэвида Немировски безуспешно пытались сравнять счёт.