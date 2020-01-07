И. Воробьёв: у «Металлурга» было достаточно моментов, чтобы забить

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги гостевого матча с казанским «Ак Барсом» (0:2).
«С победой, «Ак Барс». У наших ребят хорошая самоотдача, претензий к ним нет. Правда, есть некоторые детали. Во втором периоде нас поджали на сменах. Что касается голевых моментов, их было и в сегодняшнем матче достаточно. Не получилось забить, хотя было несколько контратак, выходили и в ноль, то есть шансы были», — передаёт слова Воробьева корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 25-й минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Олег Ли. На старте третьего периода казанский клуб упрочил преимущество, точный бросок удался форварду Данису Зарипову. Больше в матче голов забито не было. Шат-аут на свой счёт записал голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.
- 7 января 2020
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