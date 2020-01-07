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Ферраро: не уверен, что у Ковальчука достаточно скорости для сегодняшнего хоккея

Ферраро: не уверен, что у Ковальчука достаточно скорости для сегодняшнего хоккея
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский журналист Рэй Ферраро поделился мнением о карьере Ильи Ковальчука, недавно подписавшего контракт до конца сезона с клубом Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс».

«Не знаю, сколько у Ковальчука осталось пороха в пороховницах. Говорю так не потому, что он недостаточно умный игрок или не боец. Он по-прежнему хочет и любит играть, вопрос в том, сможет ли он соответствовать скоростям НХЛ. Это очень быстрая лига, это было его проблемой в «Лос-Анджелесе». Надеюсь, у него всё будет хорошо. Кови — отличный парень, мне он очень нравится. Просто не уверен, что у него достаточно скорости для сегодняшнего хоккея. Надеюсь, достаточно», — сказал Ферраро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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