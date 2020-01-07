Ферраро: не уверен, что у Ковальчука достаточно скорости для сегодняшнего хоккея
Известный североамериканский журналист Рэй Ферраро поделился мнением о карьере Ильи Ковальчука, недавно подписавшего контракт до конца сезона с клубом Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс».
«Не знаю, сколько у Ковальчука осталось пороха в пороховницах. Говорю так не потому, что он недостаточно умный игрок или не боец. Он по-прежнему хочет и любит играть, вопрос в том, сможет ли он соответствовать скоростям НХЛ. Это очень быстрая лига, это было его проблемой в «Лос-Анджелесе». Надеюсь, у него всё будет хорошо. Кови — отличный парень, мне он очень нравится. Просто не уверен, что у него достаточно скорости для сегодняшнего хоккея. Надеюсь, достаточно», — сказал Ферраро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
«Есть надежда, что он продолжит карьеру в НХЛ». Что пишут о дебюте Ковальчука в «Монреале»
Что пишут о дебюте россиянина в составе «Канадиенс», и как он сам оценил свой первый матч.
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