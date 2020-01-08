Юусо Хиетанен стал автором двух рекордов московского «Динамо»

7 января в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» переиграло «Амур». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу бело-голубых.

Автором победной шайбы в матче стал финский защитник бело-голубых Юусо Хиетанен, для которого этот гол стал 50-м за «Динамо». 34-летний финн стал автором сразу двух клубный рекордов. Юусо стал первым защитником в истории бело-голубых, кому покорилась этот рубеж в КХЛ.

Также Хиетанен стал первым защитником-легионером в истории московского «Динамо», забросившим 50 шайб за клуб в отечественных чемпионатах.

Помимо этого, Юусо вышел на второе место в истории «Динамо» по голам среди иностранцев. Финн превзошёл результат шведского нападающего Маттиаса Вейнхандля (49). Рекорд принадлежит латвийскому форварду Мартиньшу Карсумсу (63).