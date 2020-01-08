Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гудачек: это была самая плохая неделя для «Спартака» в сезоне

Гудачек: это была самая плохая неделя для «Спартака» в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек поделился впечатлениями от матча со СКА (3:1).

«Мы последние три игры не просто проиграли, но и всего два гола забили. Не знаю, почему так получилось. В конце декабря мы играли очень хорошо. Было много побед, но потом были и три поражения подряд — это самая плохая неделя для «Спартака» в этом сезоне. Хорошо, что прервали её победой над СКА. Но теперь о ней надо забыть — матч с «Йокеритом» будет очень тяжёлым.

Сегодня бились и были на эмоциях. Последние 10–15 минут СКА держал шайбу, но мы не дали им почти ничего создать. Да, шансы у соперника сравнять счёт были, но наши защитники заблокировали много бросков. А потом и нападающие стали кидаться под шайбу. Надо продолжать так и дальше», — приводят слова Гудачека «Известия».

Зубов: не знали, что «Спартак» с 2012 года не обыгрывал дома СКА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020