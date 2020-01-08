Гудачек: это была самая плохая неделя для «Спартака» в сезоне

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек поделился впечатлениями от матча со СКА (3:1).

«Мы последние три игры не просто проиграли, но и всего два гола забили. Не знаю, почему так получилось. В конце декабря мы играли очень хорошо. Было много побед, но потом были и три поражения подряд — это самая плохая неделя для «Спартака» в этом сезоне. Хорошо, что прервали её победой над СКА. Но теперь о ней надо забыть — матч с «Йокеритом» будет очень тяжёлым.

Сегодня бились и были на эмоциях. Последние 10–15 минут СКА держал шайбу, но мы не дали им почти ничего создать. Да, шансы у соперника сравнять счёт были, но наши защитники заблокировали много бросков. А потом и нападающие стали кидаться под шайбу. Надо продолжать так и дальше», — приводят слова Гудачека «Известия».