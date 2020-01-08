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Овечкин вышел на 11-е место по голам за карьеру в НХЛ

Овечкин вышел на 11-е место по голам за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась с разгромным счётом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0) в пользу хозяев. Для «Сенаторз» это поражение стало пятым кряду.

Одним из главных героев встречи стал капитан «столичных» Александр Овечкин, оформивший дубль. Вторая шайба стала для 34-летнего форварда 684-й за карьеру в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, повторив результат Теэму Селянне.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 также входят Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Овечкин вышел на чистое третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ
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