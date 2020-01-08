Куинн — о 0:2 к седьмой минуте: дали Шестёркину почувствовать вкус хоккея «Рейнджерс»
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:3) иронично отреагировал на вопрос о провальном начале встречи. Уже к седьмой минуте первого периода «Рейнджерс» уступали 0:2.
«Мы не стеснялись дать Шестёркину почувствовать вкус хоккея „Рейнджерс“», — приводит слова Куинна клубный обозреватель «Рейнджерс» Бретт Сиргалис.
Этот матч стал дебютным в НХЛ для голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Российский вратарь отразил 29 из 32 бросков и стал пятым голкипером в истории «Рейнджерс» за последние 40 лет, выигравшим дебютный матч за клуб. Ранее подобного достижения добились Джон Ванбизбрук, Майк Рихтер, Дэн Клотье и Маккензи Скапски.
Георгиев — о вызове Шестёркина: немного похоже на тренировочный лагерь
Читайте также
- 8 января 2020
-
07:44
-
07:21
-
07:12
-
07:05
-
06:53
-
06:42
-
06:30
-
06:20
-
06:18
-
06:12
-
06:07
-
06:00
-
05:52
-
05:37
-
05:10
-
04:54
-
04:50
-
03:42
-
02:59
-
02:50
-
02:16
-
01:24
-
01:16
-
00:04
-
00:00
- 7 января 2020
-
23:52
-
23:29
-
23:06
-
22:49
-
22:20
-
22:07
-
21:53
-
21:34
-
21:30
-
21:24
Партнерский контент