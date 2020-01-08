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Куинн — о 0:2 к седьмой минуте: дали Шестёркину почувствовать вкус хоккея «Рейнджерс»

Куинн — о 0:2 к седьмой минуте: дали Шестёркину почувствовать вкус хоккея «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:3) иронично отреагировал на вопрос о провальном начале встречи. Уже к седьмой минуте первого периода «Рейнджерс» уступали 0:2.

«Мы не стеснялись дать Шестёркину почувствовать вкус хоккея „Рейнджерс“», — приводит слова Куинна клубный обозреватель «Рейнджерс» Бретт Сиргалис.

Этот матч стал дебютным в НХЛ для голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Российский вратарь отразил 29 из 32 бросков и стал пятым голкипером в истории «Рейнджерс» за последние 40 лет, выигравшим дебютный матч за клуб. Ранее подобного достижения добились Джон Ванбизбрук, Майк Рихтер, Дэн Клотье и Маккензи Скапски.

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