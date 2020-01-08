Шестёркин: по дороге на арену у меня дрожали руки. Даже воды не мог выпить

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:3) рассказал о нервном стрессе перед встречей.

«По дороге на арену у меня дрожали руки. Даже воды не мог выпить. Но когда я коснулся льда, то почувствовал поддержку и энергию каждого, и это действительно помогло мне», — приводит слова Шестёркина клубный обозреватель «Рейнджерс» Винни Меркольяно.

Этот матч стал дебютным в НХЛ для голкипера «Рейнджерс». Российский вратарь отразил 29 из 32 бросков и стал пятым голкипером в истории «Рейнджерс» за последние 40 лет, выигравшим дебютный матч за клуб. Ранее подобного достижения добились Джон Ванбизбрук, Майк Рихтер, Дэн Клотье и Маккензи Скапски.